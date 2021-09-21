Karagümrük-Antalyaspor maç özeti ve sonucu

3. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Kaleci Boffin'in pasında Milosevic'e yaptığı baskıyla topun sahibi olan Adnan Uğur, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Ahmed Musa'ya aktardı. Nijeryalı oyuncunun pasında Kudriashov'dan seken top Pesic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada soldan Caner Erkin'in uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Pesic, süratle ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

38. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Ahmed Musa'nın savunmanın arkasına pasında Güray Vural'dan seken top, solda son çizgiye yakın bir noktada Kerim Frei'ın önüne düştü. Kerim'in ortasında Pesic, kafayla topu Bertolacci'ye indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

67. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Pesic'in ceza sahasında dokunduğu topa Balkovec'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Fraport TAV Antalyaspor gole yaklaştı. Fredy'nin uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, diziyle topa müdahale eden kaleci Viviano, gole izin vermedi.

77. dakikada Fredy'nin kafayla pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mukairu'nun çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü.

88. dakikada Fredy'nin ceza yayı önünde yerden pasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonuçla 2. beraberliğini yaşayan Fatih Karagümrük, puanını 11'e çıkardı. Bu sezon 2. kez berabere kalan Antalyaspor ise puanını 5 yaptı.

AA



