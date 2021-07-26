Karagümrük dünyaca ünlü oyuncuyu bitiriyor
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirmeye hazırlanıyor. Medhi Benatia'yı gündemine alan Karagümrük, serbest statüde bulunan oyuncuyla prensipte anlaştı.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 10:29 Son Güncelleme:
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Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Karagümrük ile Benatia anlaşmaya vardı. Son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu, temmuz itibarıyla serbest kalmıştı.
Benatia'nın kariyerinde Marsilta, Roma, Bayern Münih, Juventus gibi önemli kulüpler bulunuyor.
Türkiye'nin büyükleriyle de adı anılan Benatia için resmi hamle Karagümrük'ten geldi.
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