Futbol Karagümrük Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Karagümrük Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Futbol

Karagümrük Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Fatih Karagümrük 16.00'da başlayan maçta evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın skorunu ve kritik gelişmelerini canlı olarak bu sayfadan takip edebilirsiniz.

07 Kasım 2021, Pazar 14:51 Son Güncelleme:
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--İlk yarı devam ediyor---

Skor: Karagümrük 0-0 Galatasaray

--İlk yarı devam ediyor---

Fatih Karagümrük ile Galatasaray maçının 11'leri şöyle

Karagümrük: Viviano, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Borini, Hedenstad, Pesic, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Karamoh

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu.

Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Mostafa, Moruţan, Kaan, Barış Alper, Feghouli, Diagne


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