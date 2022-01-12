Futbol Karagümrük Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Karagümrük Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Futbol

Karagümrük Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, CSKA Moskova'dan Kristijan Bistrovic ile kiralık olarak anlaştı. Bistrovic daha önce Kasımpaşa'da oynamış bir oyuncu olarak Süper Lig ve İstanbul'a yabancı değil.

12 Ocak 2022, Çarşamba 13:17 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, CSKA Moskova'nın 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'i kiraladı.

Bir dönem Kasımpaşa forması giyen Bistrovic sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek.

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