











Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Maçı ve performansını değerlendiren 36 yaşındaki Vivano, şunları söyledi:

9 kişi ile bu şekilde bitirmek çok şeyi açıklıyor. Bana fazla iş düştü ama elimden geleni yaptım. Zaten bunun için buradayım. 9 kişi oynamak kolay değil. Puan aldığımız için mutluyum. Kartlar haklı gibi, bilmiyorum. Sonuç olarak herkesi tebrik ediyorum. Volkan Demirel takım ruhu için çok önemli bir isim. Son iki maç ve 4 puan. Çok önemli bir isim ve çok iyi şeyler getirdi. Çok iyi bir ilişkimiz var, ona teşekkür ederim.