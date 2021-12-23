Karagümrük kalecisi Viviano'dan Caner Erkin itirafı
Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano, Fenerbahçe maçında kalesinde devleşerek tam 13 kurtarış yaptı. Müthiş performansıyla 9 kişi kalan takımına 1 puanı getiren İtalyan kaleci maç sonu açıklamalar yaptı.
23 Aralık 2021, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Maçı ve performansını değerlendiren 36 yaşındaki Vivano, şunları söyledi:
9 kişi ile bu şekilde bitirmek çok şeyi açıklıyor. Bana fazla iş düştü ama elimden geleni yaptım. Zaten bunun için buradayım. 9 kişi oynamak kolay değil. Puan aldığımız için mutluyum. Kartlar haklı gibi, bilmiyorum. Sonuç olarak herkesi tebrik ediyorum. Volkan Demirel takım ruhu için çok önemli bir isim. Son iki maç ve 4 puan. Çok önemli bir isim ve çok iyi şeyler getirdi. Çok iyi bir ilişkimiz var, ona teşekkür ederim.