Futbol Karagümrük kalecisi Viviano'dan Caner Erkin itirafı

Karagümrük kalecisi Viviano'dan Caner Erkin itirafı

Futbol

Karagümrük kalecisi Viviano'dan Caner Erkin itirafı

Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano, Fenerbahçe maçında kalesinde devleşerek tam 13 kurtarış yaptı. Müthiş performansıyla 9 kişi kalan takımına 1 puanı getiren İtalyan kaleci maç sonu açıklamalar yaptı.

23 Aralık 2021, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Maçı ve performansını değerlendiren 36 yaşındaki Vivano, şunları söyledi:

9 kişi ile bu şekilde bitirmek çok şeyi açıklıyor. Bana fazla iş düştü ama elimden geleni yaptım. Zaten bunun için buradayım. 9 kişi oynamak kolay değil. Puan aldığımız için mutluyum. Kartlar haklı gibi, bilmiyorum. Sonuç olarak herkesi tebrik ediyorum. Volkan Demirel takım ruhu için çok önemli bir isim. Son iki maç ve 4 puan. Çok önemli bir isim ve çok iyi şeyler getirdi. Çok iyi bir ilişkimiz var, ona teşekkür ederim.

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