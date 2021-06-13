Futbol Karagümrük Kerim Frei ile sözleşme imzaladı

Karagümrük Kerim Frei ile sözleşme imzaladı

Futbol

Karagümrük Kerim Frei ile sözleşme imzaladı

Kerim Frei Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu bonservissiz olarak İstanbul ekibine katıldı.

13 Haziran 2021, Pazar 13:01 Son Güncelleme:
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Kerim Frei son olarak Hollanda takımı Emmen'de oynuyordu. Sözleşmesi biten eski Beşiktaşlı, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki oyuncu, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız transferlerine bir yenisini daha ekledi. Kerim Frei Karagümrük’te" denildi.

Kerim, Beşiktaş formasıyla iki şampiyonluk yaşamıştı.

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