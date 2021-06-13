Karagümrük Kerim Frei ile sözleşme imzaladı

Kerim Frei son olarak Hollanda takımı Emmen'de oynuyordu. Sözleşmesi biten eski Beşiktaşlı, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki oyuncu, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız transferlerine bir yenisini daha ekledi. Kerim Frei Karagümrük’te" denildi.

Kerim, Beşiktaş formasıyla iki şampiyonluk yaşamıştı.