Futbol Karagümrük maçının ardından Fatih Terim'e 3 eleştiri
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Karagümrük maçının ardından Fatih Terim'e 3 eleştiri

Futbol

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Karagümrük karşısında Lokomotiv maçına çıkardığı kadrodan bambaşka bir kadro çıkardı. Sarı kırmızılılar kötü bir maç ortaya koyup zar zor berabere kalınca tecrübeli hocaya usta isimlerden eleştiriler geldi. İşte Terim'e gelen 3 kritik eleştiri.

08 Kasım 2021, Pazartesi 10:23 Son Güncelleme:
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Şansal Büyüka: Yorgunluk kandırmacasına inanmayın

Şansal Büyüka: Yorgunluk kandırmacasına inanmayın

Milliyet'in duayen yazarı Şansal Büyüka, Fatih Terim'in kadroyla fazla oynadığını düşündüğünü yazdı. İşte Büyüka'nın yazısından bir kısım:

Galatasaray, perşembe akşamı Lokomotif Moskova maçını “uçarak” oynadı, üç gün sonra Karagümrük maçına “yürüyerek” başladı. Üç günde ne değişti de “uçarak” oynayan Galatasaray, “yürüyerek” oynayan Galatasaray’a döndü? Sakın “Perşembenin yorgunluğu” kandırmacasına kapılmayın. Maçın daha 10. dakikasında, 20. dakikasında yorgunluk mu olur? 

"Muslera eskisi gibi değil"

"Muslera eskisi gibi değil"

Karagümrük, kimse kusura bakmasın, aldığı puana, hatta son dakikalarda kaçırdığı galibiyete rağmen “ilkel” bir futbol oynadı. Bertolacci golünde, topun köşeye gittiğini söyleyemeyiz. İyi Muslera için sıkıntı yaratacak bir şut değildi. Ama Muslera da eski Muslera değil.

Erman Toroğlu: Fatih Terim nasıl "iyi oynadık" diyebiliyor?

Erman Toroğlu: Fatih Terim nasıl "iyi oynadık" diyebiliyor?

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu ise Fatih Terim'in teknik ekip seçimine değindi:

Fatih Terim maçtan sonra "Çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik" diyor, ben aynı fikirde değilim. Galatasaray'ın attığı golü Karagümrüklüler hediye etti. Karagümrük ise golü doğru baskıyla yani hakkıyla aldı. Galatasaray'da sahada süratli isimler vardı ama Karagümrük defansı yerini aldıktan sonra 40 tane orta açsan ne fayda? Her topa rakip vurdu. Elinde Mostafa ile Diagne gibi santrforlar var ama kenarda oturuyorlar! Ne zaman oyuna aldın, o zaman topa vurmaya başladın. 

"Haklısın padişahım diyenleri tutuyor"

"Haklısın padişahım diyenleri tutuyor"

Şu bir gerçek; Terim'in yardımcıları uyaracak, fikir verecek insanlar değiller. Fatih hep yanına "Haklısın padişahım" diyenleri alıyor. Yıllar önce Bülent Ünder ve Müfit Erkasap vardı, onlar Fatih'i yönlendiriyordu. Yıllardır böyle yardımcılar alamadı, belki de almadı.

Osman Şenher: Genç oyuncular haftada 2 maç çıkaramıyor mu?

Osman Şenher: Genç oyuncular haftada 2 maç çıkaramıyor mu?

Milliyet yazarı Osman Şenher ise rotasyonun gereksiz olduğunu yazdı:

Avrupa’daki takımlar perşembe-pazar, hatta perşembe-cumartesi maç oynuyorlar. Cim Bom’un kadrosu genç bir kadro. Morutan olsun, Barış Alper olsun rakip takıma iyi baskı yapıp hata yaptırıyorlar. Bu futbolcuların herhalde üç günde bir maç oynayacak kapasiteleri vardır. Fakat bu isimlerin yedek kalmasına gerek var mı? Genç oyuncular çıkacaklar, oynaya oynaya tecrübe ve güç kazanacaklar.

"Mostafa yedek kalmaz"

"Mostafa yedek kalmaz"

Mustafa’nın oynamadığı maçlarda sarı-kırmızılılar gol yollarında etkisiz kalıyor. Attığı gole bakın... Sonradan oyuna giren Diagne, kalabalık defans arasında topu Feghouli’ye çıkarıyor. Cezayirli futbolcu düşerken top Mustafa’nın önüne geliyor. Mısırlı forvet de topu iğne deliğinden geçirir gibi golünü kaydediyor.

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