Şansal Büyüka: Yorgunluk kandırmacasına inanmayın
Milliyet'in duayen yazarı Şansal Büyüka, Fatih Terim'in kadroyla fazla oynadığını düşündüğünü yazdı. İşte Büyüka'nın yazısından bir kısım:
Galatasaray, perşembe akşamı Lokomotif Moskova maçını “uçarak” oynadı, üç gün sonra Karagümrük maçına “yürüyerek” başladı. Üç günde ne değişti de “uçarak” oynayan Galatasaray, “yürüyerek” oynayan Galatasaray’a döndü? Sakın “Perşembenin yorgunluğu” kandırmacasına kapılmayın. Maçın daha 10. dakikasında, 20. dakikasında yorgunluk mu olur?