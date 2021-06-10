Süper Lig ekibine süper golcü! 25 gol 17 asist...

Fatih Karagümrük kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic’i kadrosuna kattı" denildi.

Pesic'in son oynadığı takım Maccabi Tel Aviv. Sırp oyuncu kariyerinde oldukça fazla takımda forma giydi. Sırbistan, Yunanistan, Moldova, Arabistan, Güney Kore ve İsrail tecrübeli olan oyuncu 2017-2018 sezonunda Kızılyıldız formasıyla gol kralı oldu. O sezon 25 golle kariyer rekorunu kıran Pesic 17 de asist yaparak inanılmaz bir istatistik elde etti.