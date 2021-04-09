Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi iki vaka
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'de Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
09 Nisan 2021, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.
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