Futbol Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi iki vaka

Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi iki vaka

Futbol

Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi iki vaka

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'de Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

09 Nisan 2021, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gerçek bir kaptan Iker Muniain: Nasıl kaybedileceğini ondan öğrenebiliriz