Galatasaray'da ise henüz belirsizlik söz konusu. Yeni yönetimin kim olacağı, Terim'in kalıp kalmayacağı ve yabancı sınırı gibi belirsizlikler nedeniyle Emre Çolak'ın transferi için net bir fikir yok. Emre'ye sezon sonu yeniden görüşülebileceği iletilecek.