Emre Çolak'ın Arabistan ve İspanya macerası sona erdikten sonra yurda dönüşü gerçeklemişti. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Süper Lig'e Karagümrük formasıyla dönmüş ancak henüz şans bulamadan kadro dışı kalmıştı.
Futbol Karagümrük'te kadro dışı kalan Emre Çolak, Galatasaray'a dönmek istiyor
Galatasaray hakkında yaptığı şampiyonluk açıklaması nedeniyle tepki çeken Çolak, Karagümrük kulübünden ve taraftarlarından özür dilese de yeterli olmamış ve yönetim tarafından affedilmemişti.
Sezon sonu serbest kalacak olan Çolak, bu hafta oynanacak Galatasaray-Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sabah'ın haberine göre, Fatih Terim'le buluşması gündemde olan Emre Çolak'ın sezon sonu dönme talebi olabileceği öğrenildi.
Galatasaray'da ise henüz belirsizlik söz konusu. Yeni yönetimin kim olacağı, Terim'in kalıp kalmayacağı ve yabancı sınırı gibi belirsizlikler nedeniyle Emre Çolak'ın transferi için net bir fikir yok. Emre'ye sezon sonu yeniden görüşülebileceği iletilecek.
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