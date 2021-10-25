Newcastle United'ı tam 353 milyon 250 bin euro karşılığında satın alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ilk icraat olarak Steve Bruce'un işine son vermişti. Teknik direktör arayışlarına başlayan Premier Lig ekibi ile sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını teknik direktörlük görevi için Paulo Fonseca, Unai Emery, Steven Gerrard gibi isimleri gündeme getirdi. The Athletic'te yer alan habere göre; Paulo Fonseca, Antonio Conte, Roberto Venturato, Ruben Amorim, Leonardo Jardim gibi isimlerin bulunduğu hoca listesine Süper Lig'den Francesco Farioli de girdi.

'Oyun felsefesini başarıyla sahaya yansıttı'

Haberde, Süper Lig'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Farioli'nin Fatih Karagümrük'ün başında iyi işlere imza attığı ve oyun felsefesini sahaya başarıyla yansıttığı ifade edildi.

Bu arada İtalyan gazeteci Nicolo Schira kırmızı-siyahlı kulübün İtalyan teknik adamın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatma hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Milliyet Skorer