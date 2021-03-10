Magazin Karahan Çantay hayatını kaybetti

Karahan Çantay hayatını kaybetti

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Karahan Çantay hayatını kaybetti

Eski model Karahan Çantay'ın (47) Tayland’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

10 Mart 2021, Çarşamba 00:29 Son Güncelleme:
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Çantay’ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı öne sürülüyor.

Haber, bir hemşirenin Çantay’ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı.

Sevenleri ülkeyle irtibata geçilmesi için sosyal medyadan elçilik ve bakanlıkları çağrı yaptı. 

Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland’da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.

Karahan Çantay kimdir?

Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildi.

Karahan Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankeniydi. Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı.

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