Magazin Karahan Çantay kimdir, Karahan Çantay hayatı hakkında merak edilenler

Karahan Çantay kimdir, Karahan Çantay hayatı hakkında merak edilenler

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Karahan Çantay kimdir, Karahan Çantay hayatı hakkında merak edilenler

Magazin dünyasına bomba gibi düşen ölüm haberi. Eski model Karahan Çantay'ın (47) Tayland’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası Karahan Çantay kimdir, Karahan Çantay hayatı merak ediliyor. İşte Karahan Çantay'ın hakkındaki bilgiler...

10 Mart 2021, Çarşamba 00:49 Son Güncelleme:
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Karahan Çantay, bir dönemin en ünlü erkek modeliydi. Ama başına gelenlerden sonra uzun süre ortalarda görünmedi. Deyim yerindeyse hayatında tertemiz bir sayfa açtı. İşte Karahan Çantay'ın yaşadıkları...

Şu anda 43 yaşında olan Karahan Çantay adını ilk olarak 1995 yılında katıldığı yarışma ile duyurmuştu. Bu yarışmada erkek güzel seçilen Çantay Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştu.

Daha sonra Türkiye'de birinci olduğu yarışmada tanıştığı Sibel Can'ın kliplerinde oynadı ve modellik yaptı.

Çantay o sırada ODTÜ'de matematik bölümünde okuyordu. Fakat 2000 yılında okuldan atıldı.

Karahan Çantay'ın adı o dönem Sibel Can ile aşk dedikodularına karıştı. Bu dedikodular Sibel Can'ın, Hakan Ural'a olan evliliğinin de sonu oldu.

Karahan Çantay hakkında yine aynı dönem, 'uyuşturucu bulundurmak ve nakletmekten dava açıldı.

Karahan Çantay'ın hızla yükselen kariyeri tüm bunlardan sonra neredeyse bitme noktasına geldi. Ve Karahan Çantay ortadan kayboldu.

Karahan Çantay, uzun yıllardır New York'ta yaşadı ve New York Havaalanı'nda taksicilik yaptı.

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