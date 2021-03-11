Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın, Magazin Masası’nda bugün kaleme aldığı “Karahan Çantay olayında madalyonun arka yüzü!” başlıklı yazısı olay yarattı. Bangkok'ta geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 47 yaşındaki ünlü model Karahan Çantay'ın, geçirdiği motosiklet kazasının detaylarını ve kendisiyle 4 Ekim 2015 tarihinde yaptığı özel röportajı da yayınladı.

KALACAK EVİ YOKTU

Onur Akay'ın olay yaratan yazısı şöyle:

Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Tayland’da çok mütevazı bir şekilde yaşıyordu. Matematik öğretmenliği yapan Çantay’ın, kendisine ait bir evi bile yoktu. Okula yakın bir yurtta kalıyordu. Karahan Çantay, 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise bir arkadaşının yanındaydı ve kendi kullandığı motosikleti ile kaldığı yurda dönmek için yola çıktı. Ancak 01.00’da kullandığı motosikleti ile bir kamyona çarptı ve kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Çantay, Tayland saatine göre 7 Mart Pazar günü gece 01:00’da, Türkiye saatine göre ise 6 Mart Cumartesi gecesi saat 21:00’da hayata veda etti.

İşte kazadan hemen önce Taylandlı yakın makyör arkadaşı ile çekilen son fotoğrafı

Kazadan hemen sonra ise Çantay’ın ailesine acı haber ulaştı ve cenazeyi Türkiye’ye getirtmek üzere resmi işlemlere hemen başladılar. Cenazenin bekleme sebebi ise saat farkı ve pandemi nedeni ile işlemlerin uzamasından kaynaklanmıştır. Karahan Çantay’ın cenazesi cuma günü Ankara’ya getirilecek ve Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TAYLAND’DA KUTSAMA TÖRENİ YAPILACAK!

Taylandlı arkadaşları Karahan Çantay’ı çok seviyordu ve cenazesi Türkiye’ye doğru yola çıkmadan, ona bir kutsama töreni yapacaklar. Törenden fotoğrafları da sizlerle paylaşacağım. İşte 4 Ekim 2015 Pazar günü, Aykut Işıklar’la birlikte yaptığımız ve hiçbir yerde yayımlanmayan Karahan Çantay özel röportajı!

Onur Akay: Türkiye’yi neden terk ettin ve nerede yaşıyorsun?

Karahan Çantay: Amerika’da yaşıyorum. Bu işten çok sıkıldım çünkü başıma gelmeyen kalmadı.

Onur Akay: Türkiye’den gitmen için tehdit edildin mi?

Karahan Çantay: Öyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğimle gittim. Çok sıkıldım, çok yıprandım. Uzak Doğu hayalim de vardı.

Onur Akay: Uyuşturucu satıcısı olduğun iddia edildi ve hapse girdin.

Karahan Çantay: Bu olayda suçsuzdum. Bana tuzak kurdular.

Onur Akay: Ne kadar hapis yattın?

Karahan Çantay: 2 ay yattım.

Onur Akay: Kullanıcı olduğunu itiraf etmiştin. Ayrıca belli bir gram uyuşturucu maddeyi bir başka yere götürdüğünü de kabul ettin.

Karahan Çantay: Evet, bir dönem kullanıcı oldum ama dediğim gibi tuzak kurdular bana. Çünkü benim yaşım büyüdü ama aklen hiç büyümedim. Hep çocuk kaldığımdan oldu.

Onur Akay: Yurt dışında geçimini nasıl sağlıyorsun?

Karahan Çantay: Aslında yaşadığım yerler Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri diyebiliriz. Benzin istasyonundan taksi şoförlüğüne kadar birçok iş yaptım. Jigololuk bile yaptım. Türkiye’de kadınlardan ve erkeklerden gelen jigololuk tekliflerini kabul etme, sen git orada mecbur kal. Türkiye’de ev, araba, ne istersem veriyorlardı.

Onur Akay: Türkiye’ye geri dönmeyecek misin?

Karahan Çantay: Sürekli Ankara’ya gelip gittim. Yurtdışından Türkiye’ye dönüşler yaptığım da oldu. Ankara’da ailemin yanında yaşadım ve yarım kalan üniversite eğitimime devam ettim. ODTÜ'ye geri döndüm.

Onur Akay: 1995 yılında Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildin.

Aykut Işıklar: O gün yarışmada jüride bende vardım. Hem de Ortaköy’de yapılmıştı. Yıllar sonra yine Ortaköy’de buluştuk.

Karahan Çantay: Evet 20 yıl sonra…

Aykut Işıklar: Özcan Sandıkçıoğlu organize etmişti. Seninle yarışmada ikinci olan çocuğu hatırlıyor musun? Önder Bekensir… Değişik bir adamın fabrikasına müdür oldu. O adam beğendiği erkekleri müdür yapardı. Sonra Demet Akalın’ın kocası oldu.

Karahan Çantay: Evet hatırlıyorum.

Onur Akay: Yarışmadan sonra gündeme gelen Sibel Can olayı ile ilgili konuşacak mısın?

Karahan Çantay: Tek gecelik ilişkimiz oldu.

Aykut Işıklar: Sibel Can’ın sevdiğini biliyorum. O dönem Fahrettin Aslan’ın baskısı olduğunu duymuştum.

Onur Akay: Peki o şantaj videosu nedir?

Karahan Çantay: Benim hatalarım da var. O dönem bazı anlatılmaması gereken özel şeyleri bir manken arkadaşa anlattım. Dosttur dedik, erkek erkeğe konuştuk. O da gitmiş başka bir manken arkadaşa anlatmış. Sonra olaylar Adnan Oktar’a kadar gitti ve şantaj olayları oldu. Gerisini biliyorsunuz zaten. Aslında hepsi bir yasak aşka yazılan hayali senaryolar.

Onur Akay: Yani Sibel Can’la olan aşkını yasak aşk olarak kabul ediyorsun.

Karahan Çantay: Evet…

Röportaj sonrası Karahan yanımızdan ayrıldı ve ben Aykut ağabeye, “Bu röportaj yayınlanır mı?” diye sordum, Aykut ağabey de bana, “Madalyonu çevirip arkasındakileri yazamazsan sen yazar değil postacı olursun.” dedi.

Nur içinde yatsın Aykut ağabey o gün bana röportaj vermesi kısmet olmadı ama 2018 yılında OnurAkayMedya’ya özel bir röportaj verdi.

İşte madalyonun arkasındakiler böyle…

Eğer Karahan vefat etmeseydi, önümüzdeki günlerde bu röportajımızı kitabımda okuyacaktı.

Sizleri çok şaşırtacak yayımlanmamış diğer röportajlarımı ise çok yakında “Görmeden Sevmek” isimli kitabımda ve röportajların bazı bölümlerini de Magazin Masası’ndaki bu köşemde okuyacaksınız.

Ben daha sonra uzun yıllar Karahan Çantay’ı takip ettim. Taylandlı bir erkek makyörle duygusal bir ilişkisi olduğu da iddia edildi.