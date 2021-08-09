Karahindiba çiçeği doğru kullanıldığında birçok derde deva olan bir bitkidir. Peki, karahindiba çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Karahindiba çiçeği hikayesi nedir? Karahindiba çiçeği hakkında bilinenler...

KARAHİNDİBA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Doğada kendi kendine yetişebilen karahindiba çiçeği, özeli bir bakım istemez. Toprağı çok kuruduğunda sulama yapmanı gelişimi için yeterli olacaktır. Karahindiba bitkisinin çiçekleri yazın toplanırken bu bitkinin kökleri ise mutlaka sonbahara doğru toplanır

KARAHİNDİBA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Karahindiba bitkisi tıbbi amaç ile konsantre biçimde kullanılır. Bu da büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda bu karahindiba bitkisi yeşil yapraklı salatalara da katılabilir. Aynı zamanda karahindiba bitkisinin kökü doğranarak salatalarda kullanılabilir. Aynı zamanda farklı kültürlerde karahindiba bitkisinin kökü öğütülerek kahve olarak da değerlendirilebilir. Bu öğütülmüş kısımlar kahve gibi tüketilebilecektir. Güçlü bir antioksidan olan karahindiba bitkisi vitamin ve mineral zenginidir. Karahindiba bitkisinin kökü ve çiçekleri de geleneksel tıpta çok rahatlık ile kullanılır.

Kan temizleyici bir özelliği olan karahindiba bitkisi aynı zamanda romatizma ve gut hastalıklarına karşı da iyi geliyor. Aynı zamanda karahindiba bitkisi sarılık ve dalak rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Aynı zamanda metabolizma hastalıklarına da iyi gelen karahindiba bitkisi mineral tuzlar barındırıyor. Bunun yanı sıra karahindiba bitkisi çiğ yenilebildiği gibi kurutulup çay şeklinde de içilebilir. Aynı zamanda karahindiba bitkisinin pankreas üzerinde olumlu etkisi de vardır. Bu şekilde böbrekler de aktif olarak çalışabilir. Bu şekilde karahindiba bitkisi pek çok konuda rahatlıkla tüketebilir.

Karahindiba otunun pek çok farklı kullanım alanları da vardır. Aynı zamanda karahindiba bitkisinin sapları ve çiçekleri de doğal şekilde tüketilebilir. Bunun yanı sıra karahindiba otu Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açar. Bu aylarda toplanan karahindiba otları pazarlarda da satılabilir. Karahindiba bitkisinin çiçekleri yazın toplanırken bu bitkinin kökleri ise mutlaka sonbahara doğru toplanır.

KARAHİNDİBA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



