Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler" serisinin devam filmi "Karakomik Filmler 2"nin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleştirildi. Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Cem Yılmaz, Karakomik Filmler 2’nin çekimlerini 2018’in sonbahar aylarında tamamladıklarını belirterek, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

"Neticeden çok mutluyuz"

Yılmaz, filmi 30 kişilik bir kadro ile dün izlediklerini aktararak, "Güzel reaksiyonlar aldık. Bugün filmimizle ilgili bir iki röportaj da yaptık. Röportaj yaptığımız arkadaşlardan birçoğu filmi izlemişti. İki film içinde çok güzel şeyler söylediler." dedi. "Deli" ve "Emanet" adlı yapımlardan oluşan Karakomik Filmler 2’nin kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Birçoğuyla ilk defa bu kombinasyonda bir araya geldik. Neticeden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Karakomik Filmler’in ilkiyle ikincisinin arasındaki farkın sorulması üzerine ise gülerek, şu cevabı verdi: "Geçen seneki filmi biz yüz binlere hitap etmesi üzerine kurgulamıştık. Bu sefer milyonlara hitap etmek istiyoruz. Türkiye’nin en önemli oyuncularından oluşmuş bir film bu. Gerçekten arkadaşlarımla, büyüklerim ve küçüklerimle beraber böyle bir işin içinde olduğum için gurur duyuyorum."

Alina Boz, Cem Yılmaz'ı üzdü

Alina Boz ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında Cem Yılmaz’ı üzecek bir açıklama yapmıştı.

Cem Yılmaz’ın 18 Ekim’de vizyona giren, 700 bin 510 kişi tarafından izlenerek beklentinin altında kalan ‘Kara Komik Filmler’ için şu yorumu yaptı:

“İzlerken canım sıkıldı. Yarıda çıktım.”

'Filmin izlenmemesi sinemacıyı üzer'

Cem Yılmaz “Filmin izlenmemesi sinemacıyı üzer. Gişe düşük olduğu için az para kazandım” demişti.

"Filmim çakıldı, Defne de tekmeyi vurdu"

Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmiş ve istenilen etkiyi yaratmamıştı. O dönem aldığı eleştirilerden bunalan Cem Yılmaz, Karakomik Filmler ile ilgili “gişede çakıldı” haberlerine verdiği esprili yanıt ile çok konuşulmuştu: Sene 1991, Sezen Aksu konserine gittim. Öndeki adam 'Sezen Aksu bitmiş' diye bağırdı.Bizim halk 'Bitmiş' demeyi çok seviyor. Bana da 'çakıldı' diyorlar. Filmim çakıldı, tamam lan çakıldı… Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam…

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