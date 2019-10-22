Karakomik Filmler ne kadar izlendi?
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin ilk iki filmi '2 Arada' ve 'Kaçamak', 18 Ekim'de vizyona girdi. Yapımların üç günlük izlenme sayıları belli oldu.
Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı 'Karakomik Filmler' serisinin ilk iki adımı olan '2 Arada' ve 'Kaçamak' filmi ilk üç günde 276 bin 86 kişi tarafından izlendi.
Filmler, bu sürede 5 milyon 586 bin 694 TL hasılat elde etti.
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