Sanığın, müştekilere yönelik ‘Sizin ağzınızı kırarım’ sözlerinin tehdit suçunu oluşturduğu belirtilen gerekçeli kararda, sanığın müşteki Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü kafasından çekmesi eyleminin ise ‘İnanç hürriyetinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlere müdahale etme' boyutunda olduğu vurgulandı.

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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Semahat Yolcu'yu "Tehdit" ve "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırmış ve cezayı ertelemişti. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce'nin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle ise sanık hakkında açılan "Hakaret" ve "Basit yaralama" suçlarının ise düşürülmesine kararı verilmişti. Mahkeme açıkladığı gerekçeli kararında sanığın, müştekilere yönelik "Sizin ağzınızı kırarım" sözlerinin tehdit suçunu oluşturduğunu belirtti. Kararda, sanık Yolcu'nun müşteki Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü kafasından çekmesi şeklinde eyleminin iddianamede atılı olan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" boyutunda olmadığı, eyleminin "İnanç hürriyetinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlere müdahale etme' boyutunda olduğu da kaydedildi.

CEZASININ ERTELENME NEDENİ AÇIKLANDI

Sanık Semahat Yolcu'nun savunmalarında pişmanlık gösterdiği ve özür dilediğinin ifade edildiği gerekçeli kararda, ceza aldığı "Tehdit" ile "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarının maddi zarar oluşmasını sağlayacak suçlardan olmadığı ve tazmini gerektirir kamusal ile şahsi bir maddi zararın bulunmadığı anlatıldı. Sanığın sabıkasının olmadığının belirtildiği kararda, sanığın ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşması ve tazmini gerektirir maddi bir zarar bulunmayışı nedeniyle cezasının ertelendiği ifade edildi.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİKLERİ İÇİN İKİ SUÇTAN DÜŞME KARARI VERİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Gerekçeli kararda sanık Yolcu'nun sağ eliyle müşteki Feyza Yerlikaya'nın sol omuz kısmına vurduğu ve bu eyleminin "Basit yaralama", müştekilere yönelik söylemlerinin ise "Hakaret" suçunu oluşturduğu kaydedildi. Sanığın bu suçları işlediğinin sabit olduğunun, suçların şikâyete tabi suçlardan olduğu, müştekilerin ise şikâyetlerinden vazgeçtiği, bu nedenle "Hakaret" ve "Basit yaralama" suçlarından düşme kararı verildiği belirtildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 15 Kasım 2019 tarihinde saat 15.15 sıralarında gerçekleştiği belirtilmişti. Karaköy Meydanı'na doğru yürümekte olan Yolcu'nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce'ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya'nın omuzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedilmişti. İddianamede, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce "müşteki" sıfatıyla yer almış, şüpheli Yolcu'nun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti.

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA)