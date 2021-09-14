Karakteri insana benzeyen sincap türü keşfedildi

Guardian’ın haberine göre, Animal Behavior’da bu ay yayımlanan araştırmada, çalışmanın batı ABD ve Kanada’da yaygın olan bu sincap türünde kişiliği belgeleyen ilk araştırma olduğu iddia ediliyor. Hayvan araştırmacıları, sincaplarda "cesur, agresif, atletik ve girişken" gibi insana benzer karakter özellikleri keşfetti. Kemirgenler üzerinde ayna görüntüsüne nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek ve kaçmadan önce ne kadar zaman geçtiğini görmek için vahşi doğada onlara yaklaşmak gibi bir dizi bilimsel testi içeren araştırmaya göre, bazı sincaplar diğerlerinden daha dışa dönük.

"KİŞİLİKLERİNİN OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Üç yıllık süre boyunca toplanan veriler, analistlerin daha cesur ve daha aktif sincapların daha utangaç ve daha az aktif olanlara göre daha fazla yer kapladığını ve yiyecek gibi kaynakları biriktirmede daha başarılı olduğunu gösterdi. Çalışma, daha agresif sincapların kaya gibi tüneklere daha fazla erişiminin olduğunu, avcıları tespit etmek ve onlardan kaçmak için daha iyi görüş noktaları belirlediklerini ortaya çıkardı. UC Davis web sitesinde yer alan çalışmanın girişinde "Onların cıvıldayıp zıpladıklarını, durup sonra aceleyle koştuklarını gördükten sonra yer sincaplarının kişiliklerinin olması şaşırtıcı görünmeyebilir." ifadesi kullanıldı.

"SAVUNMASIZ HALE GETİREBİLİR"

Çalışmada hayvan karakteri alanındaki bilimsel araştırmaların oldukça yeni olduğu belirtilerek, hayvan karakterinin ekolojik sonuçlarının da bulunduğu kaydedildi. Çalışmada "Daha cesur, daha saldırgan sincaplar daha fazla yiyecek bulabilir veya daha geniş bir bölgeyi savunabilir ancak riskli davranışları onları yırtıcılara veya kazalara karşı savunmasız hale getirebilir." örneğine yer verildi.

Araştırmanın baş yazarı Jaclyn Aliperti ve diğer araştırmacılar, çok sayıda yaygın ağaç sincabına ev sahipliği yapan üniversitenin sağladığı verileri ve kendi testlerini sincap bireyselliği üzerine yapılan küçük ama giderek artan sayıda çalışmaya eklemek için kullandıklarını belirtti. Aliperti, sincapları daha çok bir birey gibi gördüğünü kaydederek, "Yaban hayatı yönetiminde kişiliğin hesaba katılması, özellikle insan faaliyeti nedeniyle habitatın değişmesi veya yok edilmesi gibi yeni koşullara yaban hayatından gelecek tepkileri tahmin ederken önemli olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AA