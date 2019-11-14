Karakterlerini ele veriyor! Evcil hayvanların 10 uyku pozisyonu

İnsanların uyku pozisyonlarının karakterlerine dair ipuçları verdiği ortaya çıkmıştı. Yeni yapılan bir araştırma, kedi ve köpeklerin de uyku pozisyonlarının, onların karakterleri hakkında bilgi verdiğini ortaya koydu.

Hayvan davranışları uzmanı Profesör Neville, Itchpet.com sitesinde yayınlanan araştırmada, her 2 veya 3 hayvan sahibinin yatağını evcil dostuyla paylaştığını söyledi.

Profesör Peter Neville, 'Evcil hayvanlarımızla aynı yatağı paylaşmamız, kedi ve köpeklerimizle aramızdaki bağın daha da güçlenmesine yol açıyor. Uyuma pozisyonlarını seçerken, evcil hayvanlarımız genel olarak bizi kontrol etme veya bölgeyi kontrol altına alma arzusundan ziyade bizimle olan bağını korumaya ve güçlendirmeye çalışıyor.' dedi.

Profesör Neville ayrıca, 'Ancak, bize, kendi gereksinimlerini ve isteklerini karşılatmak ve uyku alışkanlıklarımızı onların ihtiyaçlarını karşılamak için değiştirmemize yol açmayı sağlamak için de bu cazip yöntemi kullanmayı öğreniyorlar' dedi.

Şimdi evcil hayvanların uyku pozisyonlarına bunların ne anlama geldiğine yakından bakalım.

1-Yatağınızda ayak ucunuzda uyuyorsa

Sahibinin ayak ucunda uyuyan köpekler, itaatkar ve sahibine karşı bağlılık duyan bir karaktere sahiptir. Bu uyku pozisyonundaki köpekler, genellikle sahibine uyuyacak geniş bir alan bırakarak sahibinin daha rahat uyumasını sağlar ve acil durumlarda hemen harekete geçme içgüdüsü içindedir.

2-Bacak kıvrımınızda uyuyanlar

Sahibinin bacaklarının arasına girerek, fetüs pozisyonunda uyuyan kedi veya köpekler, genellikle gücen duygusuna ve sıcaklığa ihtiyaç duyar. Kendilerini hala yavru gibi hissederler ve tüm sorumlulukları size yüklemeye çalışırlar.

3-Sahibinin bacakları üzerinde uyuyanlar

Kedilerin ve küçük ırk köpeklerin en sevdikleri pozisyon, sahibinin bacakları üzerinde kıvrılarak uyumaktır. Bunun yorganın altında da yapabilirler. Bu pozisyondaki evcil dostlar, rahatsız oldukları seslerden uzak durmak isterler.

4-Sahiplerinin arasına girip uyuyanlar

Yatakta iki sahibinin arasına girip uyuyan tüylü dostların bu hareketi güven ve sevgiye işaret edebilir. Ancak evdeki çiftlerden birine daha çok bağlıysa, bu da kıskançlık ve diğer kişiyi sahibinden uzak tutma çabası olabilir.

5-Yastık üzerinde uyuyanlar

Eğer evcil dostunuz yastık üzerinde yatıyorsa, uyandığında onunla birlikte sizin de uyanmanızı istiyordur. Bu hayvanlar, siz uyanana kadar yüzünüzü yalayabilir ve sizden mama isteyebilir.

6-Yorganın altında uyuyanlar

Bazı insanlar ağırlıklı battaniyelerin altında daha iyi uyuduğu gibi, bazı köpekler de yatak örtüleri altında kendilerini daha güvende hisseder. Yorganın altında sahiplerinin kokusunu almak, daha rahat uyumalarına yardımcı olur.

7-Sarılarak uyuyanlar

Evcil dostunuzun göğüsünüze yakın uyuması ve sarılmanıza müsade etmesi, sizin kalp atışlarınızı dinlemesini sağlar. Ayrıca uyku pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekirse, hemen kendine farklı bir kaçış rotası belirleyebilir.

8-Yatakta yılan gibi sürünmesi

Bazı evcil hayvanlar, sahibinin nefes alışını kontrol etmek için yatakta yılan gibi sürünerek yastığa gelir. Bu hareketi sahibinin yakınında daha rahat uyuyabilen hayvanların tercih ettiği bir harekettir. Ayrıca bu sayede sahibinin kalp atışlarını da duyabilirler.

9-Karın üstü yatanlar

Genellikle köpeklerde görülen bu pozisyon, sahibiyle yakın temasta kalmak ve dinlenirken başını kaşımaktan ve sırtlarına masaj yapmaktan zevk alan hayvanların tercihidir. Ayrıca bu pozisyon, sahibinin bir rahatsızlığı varsa hemen müdahale etmesini sağlamak için seçilen bir yöntemdir.

10-Yatağın ortasına yayılanlar

Genellikle evcil hayvan sahiplerinin yaşadığı bir durumdur. Gece boyunca tüm yatağı dolanırlar. Bunun nedeni ısıyı dağıtma isteğidir.

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