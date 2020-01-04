Karakuş tatlısı tarifi: Karakuş tatlısı nasıl yapılır?

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Karakuş tatlısı tarifi

Karakuş tatlısı malzemeleri

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı su

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı sirke

- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 5 su bardağı un

Karakuş tatlısını açmak için:

- 3 yemek kaşığı nişasta

Kızartmak için:

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

Karakuş tatlısı şerbeti için:

- 3,5 su bardağı su

- 3 su bardağı toz şeker

- 1/2 adet limon

Karakuş tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbetini hazırlayın. Şerbet için gerekli olan bütün malzemeleri tencereye aktarın limonu sıkıp kabuğunu içine atın. Kaynayana kadar karıştırın. Kaynadığında limonu içinden çıkartın.

Hamuru hazırlarken hamuru için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırma kabına alın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Un az gelirse ilave edebilirsiniz. Hamur yoğurma işlemi bittiğinde 6 eşit parçaya bölün ve üzerine nemli bir bez serip 15 dakika dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlamak için ceviz içini, tarçını, toz şekeri bir kabın içinde iyice karıştırın ve kenara koyun.

Dinlenen hamuru düz bir zeminde bol nişastayla en ince şeklide açın. Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra, açtığınız yufkanın yarısına kadar kısmını, yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde akordiyon şeklinde katlayın. Katladığınız bu kısma yan yana, öbek öbek hazırladığınız iç harçtan, aralarında 2 parmak kadar mesafe bırakarak koyun. Yufkanın katlamadığınız diğer yarısını da akordeon şeklinde olacak şekilde, öbek öbek koyduğunuz iç harcın üzerine kapatın ve üstüne hafifçe bastırın. Öbeklerin yanlarından hamuru büzüştürerek parmağınızla bir şeker paketi yapıyormuşçasına sıkıştırın. Sıkıştırdığınız yerlerden öbekleri kesin ve açılmaması için yanlarından tekrar sıkıştırarak minik minik şeker paketleri şeklinde tatlınızı şekillendirin. Bu şekilde tüm hamuru hazırlayın. Hazırladığınız tatlıları, bolca yağ koyup, iyice kızdırdığınız bir kızartma tavasına alın ve hamurları içine atın, altını kısın ve bu şekilde çevirerek altını ve üstünü güzelce kızartın. Kızarttığınız tatlıları soğumuş olan şerbetin içine atın. Şerbetin içinde 15 dakika kadar beklettikten sonra bir servis tabağına alın, toz antep fıstığıyla süsledikten sonra servis edin.

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