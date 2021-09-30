Karalahana sarması nasıl yapılır? Karalahana sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Karadeniz yöresinin en sevilen lezzetlerinden birisi olan karalahana sarması tarifi, tadına hayran bırakan enfes bir lezzet. Peki, karalahana sarması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karalahana sarması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
30 Eylül 2021, Perşembe 13:52 Son Güncelleme:
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Sarma denilince akla ilk gelenlerden birisi de karalahana sarması tarifi. Nefis lezzetiyle tadına doyamayacağınız karalahana sarması tarifi, evde yapabileceğiniz bir tarif. Peki, karalahana sarması nasıl yapılır? Karalahana sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KARALAHANA SARMASI TARİFİ
Karalahana sarması malzemeler
- 1 kg kara lahana
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1.5 su bardağı pirinç
- 3 soğan
- 250 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı kuru nane
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kimyon
- Tuz
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı ince doğranmış maydanoz
- 1 çay bardağı zeytinyağı
Üzeri için
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı salça
- 15 gram tereyağı
KARALAHANA SARMASI YAPILIŞI
Karalahanaları yıkayıp kaynayan tuzlu suya atın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzerek soğumaya bırakın. Soğanı yemeklik doğrayıp kıymaya karıştırın. Pirinç, zeytinyağı, tuz, salça, maydanoz ve baharatları ekleyip karıştırın. Harçtan yaprakların içine doldurup sarın. Tencerenin zeminine karalahana yaprakları serip, dolmaları tencereye dizin. En üste zeytinyağı gezdirip üzerine uygun büyüklükte bir tabak kapatın ve dolmaların hizasına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın. Yumuşayıncaya kadar pişirin. Tereyağını eritip salçayı 3 dakika kavurun. Dolmaları tabağa alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos gezdirdikten sonra sıcak servis yapın.