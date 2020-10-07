Yemek Karadeniz mutfağının gözdesi: Karalahana sarması tarifi

Karadeniz mutfağının gözdesi: Karalahana sarması tarifi

Yemek

Karadeniz mutfağının gözdesi: Karalahana sarması tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün karalahana sarması yapıldı. Sevdiklerinize hazırlamak için karalahana sarması tarifi arıyor ya da karalahana sarması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Karalahana sarması yapılışı için haberimize bakmanız yeterli.

07 Ekim 2020, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
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Karadeniz mutfağında oldukça fazla tüketilen karalahana sarması tarifi birçok kişi tarafından sevilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için karalahana sarması tarifi arıyor ya da karalahana sarması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Karalahana sarması yapılışı için haberimize bakmanız yeterli.

Karalahana sarması tarifi

Karalahana sarması malzemeleri

  • 1 kg karalahana
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1.5 su bardağı pirinç
  • 3 soğan
  • 250 gr kıyma
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Kimyon
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı ince doğranmış maydanoz
  • 1 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 15 gr tereyağı

Karalahana sarması yapılışı

Karalahanaları yıkayıp kaynayan tuzlu suya atın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzerek soğumaya bırakın. Soğanı yemeklik doğrayıp kıymaya karıştırın. Pirinç, zeytinyağı, tuz, salça, maydanoz ve baharatları ekleyip karıştırın. Harçtan yaprakların içine doldurup sarın. Tencerenin zeminine karalahana yaprakları serip, dolmaları tencereye dizin. En üste zeytinyağı gezdirip üzerine uygun büyüklükte bir tabak kapatın ve dolmaların hizasına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın. Yumuşayıncaya kadar pişirin. Tereyağını eritip salçayı 3 dakika kavurun. Dolmaları tabağa alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos gezdirdikten sonra sıcak servis yapın.

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