Karaman, MasterChef Türkiye yarışmasına ev sahipliği yapmasının ardından pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. 5 ilçeye sahip olan ve Türkiye haritasının güneyinde yer alan ilin yüz ölçümü ise 9590 km2’dir. İşte, Karaman hakkında merak edilen soruların yanıtları…

KARAMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Karaman her ne kadar Türkiye haritasının güneyinde yer alsa da İç Anadolu Bölgesine ait bir ildir. Kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin, doğusunda Ereğli ve batısında Antalya yer almaktadır.

KARAMAN NE ZAMAN İL OLDU?

Karaman, 15.06.1989 tarihinde çıkan ve 21.06.1989 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3578 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti'nin 70. İli oldu. Plaka kodu 70 olan Karaman’ın Başyayla, Ayrancı, Ermenek, Sarıveliler ve Kazımkarabekir isimli 5 ilçesi bulunmaktadır.

KARAMAN’IN NÜFUSU NE KADAR?

2017 yılında yapılan sayıma göre Karaman’ın nüfusu 246.672’dir.

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

1978, Karaman doğumlu Savaş Kalaycı 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karaman Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi.

KARAMAN’IN ÖZELLİKLERİ

Karaman’ın deniz seviyesinden yüksekliği 1033 metredir. Yüzölçümü 9590 km2’dir. Merkez il nüfusu 106 bindir. Toplam nüfus ise 220 bindir. Yüzölçümü bakımından Türkiye genelinde 34. Merkez ilçe nüfusu bakımından 27 ilden büyüktür.

İklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Son yılların yağış ortalaması 350 mm’dir. Karaman genelde ova görünümündedir. Ova merkez ilçenin kuzeyindedir. Ovanın yüzölçümü 1400 km2’dir. Ovanın doğu ve güney bölümü alüvyonlu toprakla batı ve kuzey batı bölümü kolüvyol toprakla kaplıdır.

Son yıllarda yapılan gölet ve sulama kanalları ile tarıma daha bir canlılık gelmiştir. Ovada kuru tarım yapılan bölümlerde tahıl türleri, sulu tarım yapılan bölümlerde ise sanayi bitkileri yetiştirilir. Anadolu’da medeniyetin gelişim safhalarında Karaman bulunduğu yer itibarıyla önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi geçit yeri olmuştur.

Hititler bütün komşularıyla münasebetlerinde Konya-Karaman yolunu takip etmişler. İranlılar ise Yunanistan’a olan seferlerinde ve İskender seferinde Karaman ovasından geçerek Suriye’ye ulaşmışlardır. Seferlerin buradan yapılmış olmasının sebebi Karaman’da bu devirde mümbit bir arazi ve gelişmiş bir tarım hayatının bulunmasıdır.