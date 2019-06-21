Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Karaman'ın Kırbağı mahallesinde yapılacak konutlar için kura çekilişi yapıldı. Peki, Karaman TOKİ Kura sonuçları açıklandı mı? İşte Karaman TOKİ kura sonuçları…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaman'da yapılacak konutlar için kura töreni yapıldı. Kurada 364 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Karaman'ın Kırbağı mahallesinde 2+1 ve 3+1 planda yapılacak 364 konut için bugün kura töreni yapıldı.

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364 konut için 7 bin 683 kişinin başvurduğu kura töreni Kazım Karabekir Spor Salonu'nda Noter huzurunda düzenlendi. Kura törenine katılan vatandaşlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. Kurada isimleri çıkan ve ilk kez ev sahibi olan vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü. Engelli kontenjanından ev sahibi olan Fatma Karabaş sahnede gözyaşlarını tutamayarak, “Çok mutlu oldum. Artık başkasının kirasından kurtulacağız.” dedi.

83 yaşında ev sahibi olduğunu belirten Hüseyin Dağlıoğlu ise, "Benim bugüne kadar kendime ait evim olmamıştı. 83 yıl sonra ev sahibi oldum. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Alt ve orta gelirliler için yapılacak 364 konutun, 284’ü 2+1, 80’i 3+1 planda olacak. Alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 608 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 969 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.