Türkiye Karaman'da 33 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu

Karaman'da 33 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu

Türkiye

Karaman'da 33 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu

Karaman'da Ömer Tekcan (33) annesiyle birlikte yaşadığı evde, yattığı kanepede ölü bulundu. Sağlık görevlilerinin koruyucu kıyafet giyerek kontrol ettiği Tekcan'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

27 Mart 2020, Cuma 14:09 Son Güncelleme:
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Eşinden yaklaşık 1 ay önce boşanan Ömer Tekcan, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde annesiyle birlikte yaşamaya başladı.

Adı öğrenilemeyen anne, bu sabah saat 11.30 sıralarında, oğlunun, yattığı kanepede hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek kontrol ettikleri Tekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer Tekcan'ın cansız bedeni Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Tekcan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.  

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