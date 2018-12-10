Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da çıkan kavgada bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

10 Aralık 2018, Pazartesi 01:36
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Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Zembili Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi olduğu öğrenilen Mehmet B. (48), henüz bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında 3 kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler Mehmet B.’yi kafası ve vücudunun beş yerinden bıçaklayarak kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kanlar içinde kalan Mehmet B., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Mehmet B.’yi bıçaklayarak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 

Hastanede tedavisi devam eden Mehmet B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

KARAMAN (İHA)


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