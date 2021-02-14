Türkiye Karaman’da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman’da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Türkiye

Karaman’da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

14 Şubat 2021, Pazar 22:19 Son Güncelleme:
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Ayrancı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karaağaç köyünün ikinci bir emre kadar karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

KARAMAN (AA)

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