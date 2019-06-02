Karaman'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

02 Haziran 2019, Pazar 21:45 Son Güncelleme:
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Karaman'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Halil Tekin (68) yönetimindeki otomobil, Karaman-Ermenek kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otomobildeki Hayriye Gümüş (80) olay yerinde hayatını kaybetti.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Sürücü ile otomobilde bulunan Ömer Adalı (4), Ayşe Tekin (60), Emine Adalı ve Fadime Gümüş (40) yaralandı.

Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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