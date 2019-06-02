Karaman'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Karaman'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Halil Tekin (68) yönetimindeki otomobil, Karaman-Ermenek kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otomobildeki Hayriye Gümüş (80) olay yerinde hayatını kaybetti.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI
Sürücü ile otomobilde bulunan Ömer Adalı (4), Ayşe Tekin (60), Emine Adalı ve Fadime Gümüş (40) yaralandı.
Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA