Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, cumartesi günü kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sınır dışı edilen Havatan M.'nin yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Havatan M.'nin virüs taşıdığı haberinin duyulmasıyla birlikte bazı kişilerin, kentteki hastanelerin enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuru yaptığı bildirildi.

KARAMAN VALİLİĞİ TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir lisede memur olarak çalışan Mehmet D. hakkında da Karaman Valiliği tarafından soruşturma başlatılıp, açığa alındı. İdari soruşturma için Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2 müfettiş görevlendirildi.