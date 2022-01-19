Türkiye Karaman’da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Karaman’da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Türkiye

Karaman’da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Karaman’da kasıklarından silahla vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 02:19 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saat 22.20 sıralarında Abbas Mahallesi 342. Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle A.B, ile A.D (30), apartman merdivenlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, yanında getirdiği pompalı tüfekle A.D’ye ateş ederek olay yerinden geldiği otomobille kaçtı. İhbar üzerine, adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kasıklarına isabet eden saçmalarla yaralanan A.D, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli A.B’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KARAMAN (İHA)

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