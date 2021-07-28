Türkiye Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 11 Öğretim ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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