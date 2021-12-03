Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 3 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.
03 Aralık 2021, Cuma 16:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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