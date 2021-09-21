Türkiye Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 4 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

21 Eylül 2021, Salı 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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