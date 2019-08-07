Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır." diye belirtildi.

İlan sonrası başvuru yapmak isteyenler şartları ve istenilen belgeleri araştırmaya başladı.