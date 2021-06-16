Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 17 sözleşmeli sağlık personeli alacak.
16 Haziran 2021, Çarşamba 16:56 Son Güncelleme:
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Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.Açıklaması yapıldı.