Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.
05 Ocak 2022, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.