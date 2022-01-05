Türkiye Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Türkiye

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

05 Ocak 2022, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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