Karamelli magnolia nasıl yapılır? Karamelli magnolia tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak karamelli magnolia tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, karamelli magnolia nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karamelli magnolia tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
14 Ocak 2022, Cuma 11:30 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız karamelli magnolia tarifi favori lezzetiniz olacak bir tarif. Peki, karamelli magnolia nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yiyeceğiniz karamelli magnolia tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KARAMELLİ MAGNOLİA TARİFİ
Karamelli magnolia malzemeler
- 1 litre süt
- Yarım çay bardağı un
- Yarım çay bardağı nişasta
- 2 yumurta sarısı
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket krema
- Ara kat için petibör
Karamel için:
- 1 su bardağı toz şeker
- 5 yemek kaşığı su
- Birkaç damla limon suyu
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 120 ml krema
- Vanilya ve krema haricindeki tüm malzemeyi bir tencereye alarak çırpın ve ocağa alıp koyulaşana kadar pişirin.
- Ocaktan alıp içine vanilya ve kremayı ilave edin ve mikser ile ılınana kadar çırpın.
- Karamel için şeker, su ve limonu tavaya alıp karıştırmadan arada sallayarak eritin.
- Hafif kahverengi rengini aldığında içerisine tereyağını ilave edip eriyene kadar karıştırın.
- Tamamen eridikten sonra kremayı da ekleyip hızlıca karıştırarak ocaktan alın.
- Servis kuplarına önce muhallebiyi, ardından karameli ve ufalanmış bisküviyi ekleyip kupları doldurun.
- Tüm malzeme bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Buzdolabına alın ve soğuduktan sonra servis yapın.