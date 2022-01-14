Tadına doyamayacağınız karamelli magnolia tarifi favori lezzetiniz olacak bir tarif. Peki, karamelli magnolia nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yiyeceğiniz karamelli magnolia tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KARAMELLİ MAGNOLİA TARİFİ

Karamelli magnolia malzemeler

1 litre süt

Yarım çay bardağı un

Yarım çay bardağı nişasta

2 yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krema

Ara kat için petibör

Karamel için:

1 su bardağı toz şeker

5 yemek kaşığı su

Birkaç damla limon suyu

3 yemek kaşığı tereyağı

120 ml krema

KARAMELLİ MAGNOLİA YAPILIŞI

Vanilya ve krema haricindeki tüm malzemeyi bir tencereye alarak çırpın ve ocağa alıp koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alıp içine vanilya ve kremayı ilave edin ve mikser ile ılınana kadar çırpın.

Karamel için şeker, su ve limonu tavaya alıp karıştırmadan arada sallayarak eritin.

Hafif kahverengi rengini aldığında içerisine tereyağını ilave edip eriyene kadar karıştırın.

Tamamen eridikten sonra kremayı da ekleyip hızlıca karıştırarak ocaktan alın.

Servis kuplarına önce muhallebiyi, ardından karameli ve ufalanmış bisküviyi ekleyip kupları doldurun.

Tüm malzeme bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Buzdolabına alın ve soğuduktan sonra servis yapın.



