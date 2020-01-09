Karamollaoğlu: ABD için tehlike oluşturuyor

Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, 2020’nin ilk günlerinde Ortadoğu’da yaşananların endişe verici olduğunu söyledi. Bir ülkenin üst düzey komutanına suikast yapmanın suç olduğuna işaret eden SP lideri, Trump’ın politikalarının tüm dünyada eleştirildiğini ifade etti.

Karamollaoğlu, “ABD’nin dünyada itibarını korumak ve savaşın ortaya çıkmasını engellemek için Trump’ı azletme gibi bir ihtimali var. Trump’ın bu dengesiz gidişatı Amerika için de bir tehlike oluşturuyor” dedi. Türkiye’nin Libya’da arabulucu olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, “Şartlar ne olursa olsun barış için diplomatik kanallar sonuna kadar açık tutulmalı” dedi.