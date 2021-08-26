'Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit' vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Adil Valizade’nin yönettiği "Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit", bir sabah hapishanede ölü bulunan 10 mahkumun hikayesini işliyor.

Başrolleri, Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Timur Acar ve Asuman Dabak'ın paylaştığı yapımın konusu kısaca şöyle:

"Başgardiyan ve ekibinin cezaevindeki sabah sayımı sırasında her koğuşta birer ikişer ceset ortaya çıkar. On mahkum, yataklarında ölmüştür. Vücutlarında herhangi bir iz bulunmayan cesetler için diğer mahkumların da bir açıklaması yoktur. İstihbarat teşkilatından Selin ve cinayet bürodan Başkomiser Erol, olayın aydınlatılması için görevlendirilir. İkili, cezaevini karantinaya alır ve gardiyanlar dahil herkesi sorgular."

"KAR KIRMIZI"

Yönetmen Atalay Taşdiken'in dram türündeki filmi "Kar Kırmızı"da, Mehmet Usta, Özge Gürel, Ahmet Mümtaz Taylan, Baran Seyhan ve Rıza Sönmez rol aldı.

Film, işlemediği bir suç yüzünden 9 yıl hapis yatan Yusuf'un, geri döndüğünde yaşadığı olayları ele alıyor.

"YIL DÖNÜMÜ"

Yönetmen koltuğuna Mohsen Rabiei'nin oturduğu "Yıl Dönümü" filminin dram sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor.

Senem Ön, Emre Ön, Cansu Öztekin ve Caner Şimşek'in rol aldığı yapımın konusu şöyle:

"Eda ile Tekin yeni evli bir çifttir. Yoğun çalışan Tekin erkenden işe gitmekte, Eda ise gün boyu evde onu beklemektedir. Bir süre sonra monotonlaşan ilişkilerini canlandırmak isteyen Eda, evliliklerinin 2. yıl dönümünde Tekin'e sürpriz yapmak ister. Tüm dostlarını telefonla arayarak gece için onları hazırlayacağı partiye davet eder. Fakat aklında sürekli geçmişin hesaplaşmasını yapmaktadır. Kendini, evliliklerini, Tekin'i ve iş arkadaşlarını sorgularken bir yandan da hazırlık yapar. Akşam olduğunda onu acı bir sürpriz bekliyordur."

"KIZIM GİBİ KOKUYORSUN"

İlk kez 10 Temmuz 2020'de sinema salonlarında gösterilen Türkiye, ABD ve Fransa ortak yapımı "Kızım Gibi Kokuyorsun", ikinci kez vizyona girecek.

Olgun Özdemir'in yazıp yönettiği filmde, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clemence Verniau, Şerif Sezer ve Tolga Güleç rol aldı.

Dram türündeki film, geçmişlerinde kayıplar yaşayan Beatrice, Hevi ve İbrahim'in Samandağ'da bulunan bir motelde tanışmaları sonrası yaşananları konu ediniyor.

"DÜŞLER ÜLKESİ"

Margot Robbie, Finn Cole, Travis Fimmel ile Garrett Hedlund'un rol aldığı "Düşler Ülkesi" filminin yönetmenliğini Miles Joris Peyrafitte üstlendi.

Filmin konusu özetle şöyle:

"1930’ların Büyük Buhran dönemi Teksas’ında annesi ve üvey babasıyla bir çiftlik evinde yaşayan genç Eugene Evans, günlerini küçük suçlar işleyerek geçirmektedir. Kasabada gerçekleşen bir banka soygunu sonrası kaçan faillerden Allison Wells, Eugene’in ikamet ettiği çiftliğin ambarına saklanır. Güzel kadının etkisinde kalan Eugene, Allison’ın saklanmasına yardım etmekten kendini alamaz."

AA