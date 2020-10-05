Zihin Sağlığı Karanlık yanını bilmek isteyenlere canavar testi

Karanlık yanını bilmek isteyenlere canavar testi

Zihin Sağlığı

Karanlık yanını bilmek isteyenlere canavar testi

Her insanın karanlık bir yanı vardır ama çoğumuz bunu gizli tutmayı tercih ederiz. Hatta bazılarımız bu karanlık yanını o kadar bastırır ki kendisi bile farkına varamaz. Peki senin karanlık yanın ne? Merak ediyorsan işte sana test. Ancak dikkat etmen gereken bazı noktalar var: Aklına ilk gelen seçeneği işaretle, kendine karşı dürüst ol, cevapları tahmin etmeye çalışma. Bol şans!

05 Ekim 2020, Pazartesi 15:42 Son Güncelleme:
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