Karanlık yanını bilmek isteyenlere canavar testi
Her insanın karanlık bir yanı vardır ama çoğumuz bunu gizli tutmayı tercih ederiz. Hatta bazılarımız bu karanlık yanını o kadar bastırır ki kendisi bile farkına varamaz. Peki senin karanlık yanın ne? Merak ediyorsan işte sana test. Ancak dikkat etmen gereken bazı noktalar var: Aklına ilk gelen seçeneği işaretle, kendine karşı dürüst ol, cevapları tahmin etmeye çalışma. Bol şans!
05 Ekim 2020, Pazartesi 15:42 Son Güncelleme:
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