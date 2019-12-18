Karanlıkta ders başı

Aileler endişeli

Dört senedir sürekli yaz saati uygulaması yaşayan Türkiye’de bu sene de yaz saatinden vazgeçilmedi. Saatlerin geriye alınmaması en çok da sabah okula giden öğrencileri etkiliyor. Özellikle ikili eğitime devam öğrenci, veli ve öğretmenler bu durumun olumsuz etkilerini yaşıyor.

Yaz saati uygulamasının devam etmesi sebebiyle ikili eğitimin yapıldığı okullarda öğrenciler, sabah karanlıkta yola çıkıyor. İkili eğitimde sabahçı olarak eğitim gören çocuklar sabah 06:30’dan itibaren yollara düşüyor. Özellikle kırsal kesimde, yürüyerek okula gitmek durumunda kalan çocuklar için bu durum tehlikeli de olabiliyor. Aileler de bu durumdan endişeli.

Okula gitmek istemeyen var

Anaokullarında da ikili eğitim uygulaması var. Dört ve beş yaşındaki minik öğrenciler sabah çok erken saatlerde okula gitmek zorunda. Karanlıkta okula gitmek istemeyen minikler, aileleri de zora sokuyor. İkili eğitim yapan okullarda sabahçı öğrenciler, 07:30-08:00, öğlenci öğrenciler ise 12:30-13:00 saatleri arası ders başı yapıyor.

Öğleden sonra okula giden öğrencilerin sıkıntısı da karanlığa kalmaları. Dersler 17:00-18:00 saatleri arasında bittiği için öğrenciler karanlıkta eve dönmek zorunda kalıyor. Yaz aylarında çok geç gibi durmayan bu saatler kış ile birlikte tamamen karanlığa kaldığı için sıkıntı yaratıyor.

İkili eğitim sistemi nedir

İkili eğitim sistemi okulun öğrenci sayısına göre düzenlenen sabahçı ve öğlenci grup demek. Bu sistemde öğrencilerin bir bölümü sabah erken saatlerde derse başlayıp, öğlen derslerini bitiriyor. Diğer grup ise derse öğlen başlayarak akşam geç saatlere kadar okulda kalıyor.

İstanbul ilk sırada

İkili eğitimin 2017-2018 eğitim döneminde oranı yüzde 43’tü. İkili eğitimin kaldırılması için de Türkiye genelinde 58 bin 762 ek dersliğe ihtiyaç var. Derslik ihtiyacının 57 bin 132’si temel eğitimde. İhtiyacın en çok olduğu iller arasında ilk sırayı 17 bin 904 derslikle İstanbul alıyor. İstanbul’u, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Adana, İzmir, Mersin, Van, Konya, Antalya, Batman, Tekirdağ ve Mardin takip ediyor.

2023 taahhüdü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde ikili eğitimi sonlandırmak amacıyla 63 bin 501 dersliğin yapımına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada yapımı devam eden derslikler bitirildikten sonra ikili eğitimin sonlandırılması için ihtiyaç duyulan derslik sayısının 29 bin 535 olduğunu belirtmişti. MEB Stratejik Plan’da ikili eğitime 2023’e kadar son verileceği taahhüt edilmişti.

‘Uygulamadan vazgeçilmeli’

Yaz saati uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden sendikalar, uygulamanın sadece çocukları değil, çalışanları da olumsuz etkilediğini söyledi. Psikologlar da geç ve erken saatteki derslerin öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından uygun olmadığı görüşünde.



