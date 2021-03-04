Karanlıkta parlayan köpek balığı bulundu

BBC'deki habere göre bilim insanları yeni bir köpek balığı türü keşfetti. Catholilique de Louvaim Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitiüsü (NIWA) araştırmacıları su altı dünyası için heyecan verici bir gelişmeye imza attı.

DÜNYANIN EN PARLAK OMURGALI CANLI

Su altı yaşam için araştırmacılar ve bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda değerlendirildiğinde bu yeni üç köpek balığı ışık saçabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Işıklı köpek balığı keşfi bilim dünyası tarafından heyecanla karşılandı.

Ateşböcekleri gibi bazı böcekler ve birçok deniz hayvanı kendi ışığını üretebiliyor. Bunun akabinde ilk kez bir köpek balığının ışık saçtığı görüldü. Yeni Zelanda’nın doğu tarafında bulunan Chatham Rise’da yapılan araştırmalarda küt burunlu köpek balığı kara karınlı fener köpek balığı ve güney fener kabuğu köpek balığı türlerinde ilk kez ‘ışıklı’ yapı görüldü. Bu ışık kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle oluşuyor ve bu olay biyolüminesans olarak adlandırılıyor.

ALACAKARANLIK BÖLGESİNDE YAŞIYOR

Küt burunlu köpek balığı en fazla 180 cm’ye kadar büyüyebiliyor ve bu ışık saçma olayı gerçekleştiğinde dünyanın en parlak omurgalı canlı statüsüne kavuşuyor. Araştırmacılar bu yeni köpek balığı için ‘ışıklı dev köpek balığı’ adlandırmasına yer veriyor. Bu tür genellikle okyanusun 200 ila 1000 metre derinliklerinde genellikle alacakaranlık denilen bölgesinde (güneş ayığının ulaştığı maksimum derinlik) arasında değişen bir alanda yaşıyor.





Araştırmacılar, söz konusu türlerin saklanacak yeri olmayan bir ortamla karşı karşıya kaldığını, dolayısıyla bir kamuflaj biçimi olarak aydınlatma ihtiyacının olduğunu da ekliyor.