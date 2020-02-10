Dünya Karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Dünya

Karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi.

10 Şubat 2020, Pazartesi 11:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 130'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından bir yetkili, gemide 60 kişide daha koronavirüs teşhis edildiğini, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından geçen hafta karantinaya alınmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 909'a, virüs bulaşan kişi sayısı 40 bin 171'e yükseldi.

İlgili Haberler
Yeni koronavirüsün dışkı yoluyla da bulaşabileceği açıklandı

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İstanbul depremini önceden tahmin edebilmek mümkün mü?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
İnsan hatalarını nasıl önleyeceğiz?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Yeni koronavirüsün dışkı yoluyla da bulaşabileceği açıklandı