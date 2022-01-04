Karantina altındaki şehirde eski usül takas başladı!

13 milyon nüfuslu kentte halk 23 Aralık'tan bu yana evlerinde karantinada ve yiyecek satın almak için dışarı çıkamıyorlar. Şehirde yaşayanların sosyal medya paylaşımlarında, bazı kent sakinlerinin yiyecek karşılığında malzeme ve hatta teknolojik cihazlar önerdiği görülüyor.

"YİYECEKLER BİTTİ, YARDIM ALAMIYORUZ"

Son günlerde birçok kent sakini sosyal medyada çeşitli şikayetler dile getirmeye başladı.

Yetkililer hanelere bedava gıda sağlarken, bazıları yiyeceklerinin bittiğini ya da hiç yardım almadıklarını söyledi.

MAKARNA VE ÇÖREK İÇİN OYUN KONSOLU

Sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan video ve fotoğraflarda, lahana karşılığı sigara, bulaşık deterjanı karşılığı elma ve hijyenik ped karşılığı sebze değiş tokuş edenler görülüyor.

Bir videoda da bir genç Nintendo Switch oyun konsolunu bir paket hazır makarna ve iki çörek karşılığında verirken kaydediliyor.

Wang soyadlı bir kent sakini RFA Haber'ea yaptığı açıklamada "İnsanlar aynı binadakilerle değiş tokuş ediyor, çünkü yeterli yiyecekleri yok" derken, bir adamın pirinç karşılığında akıllı telefonunu ve tabletini verdiği bildirildi.

"İLKEL TOPLUMA GERİ DÖNÜŞ"

Bir Weibo kullanıcısı da "Çaresiz vatandaşlar, değiş tokuş çağına geri döndü. Kulak çubuğu patatesle değiştiriliyor" derken, bir kullanıcı da durumu "ilkel topluma geri dönüş" diye tanımladı.

Ancak duruma daha iyimser bakanlar da kendileriyle yiyeceklerini paylaşan komşularının nezaketinden bahsediyor.

Xi'an şu anda Çin'de Kovid salgınının merkez üssü ve yetkililer çok sert önlemlere başvurdu. Salgın, sıfır vaka stratejisi güden Çin'de görülen en kötü durum. Hükümet, Çin Yeni Yılı gelecek ayki Pekin Kış Olimpiyatları öncesi vakaları yok etmeyi amaçlıyor.