Karantina bitmeden evlendiler
"Yüz Yüzeyken Konuşuruz" grubunun söz yazarı ve solisti Kaan Boşnak sessiz sedasız bir nikah töreniyle dünya evine girdi.
22 Nisan 2020, Çarşamba 21:41 Son Güncelleme:
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'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak, festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la hayatını birleştirdi. Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, corona virüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı.
Kaan Boşnak nikah sonrası mutluluk pozu verdi ve Instagram hesabından paylaştı.