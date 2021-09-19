Karantina cinneti! Dünyanın kanını dondurdu

Doktor Lauren Dickason (40) ve meslektaşı olan 15 yıllık eşi Graham Dickason, Güney Afrika’dan Yeni Zelanda’ya göç etti. Timaru kentine 30 Ağustos’ta ayak bastılar. Üç kızları olan çifte ülkeye girişte karantina uygulandı. Karantinaları birkaç gün önce bitti. Önceki gün işten eve dönen Graham Dickason, üç çocuğunun cesediyle karşılaştı. İki yaşındaki ikizleri Maya ve Karla ile Liane (6) artık hayatta değildi. Çocuklarını cerrah karısı Lauren öldürmüştü. Çevrelerinde sevgi dolu bir aile olarak biliniyorlardı. İlk çocukları üç yıl uğraştıktan sonra dünyaya gelmişti.

UYUM SÜRECİ TARTIŞMASI

Komşuları, karantina otelinde iki hafta kalan Lauren’in yeni hayat stresiyle başa çıkamadığını söyledi. Uzmanlar, göç eden ailelere daha farklı bir karantina ve uyum süreci uygulanması gerektiğini savunuyor. Katil annenin mart ayında sosyal medyada zihin sağlığının iyi gitmediğine dair bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.