Karantina döneminde evde kalan ünlü sinemacıların 'Homemade' koleksiyonu Netflix'te yayınlanacak
Netflix, dünyanın her yanından ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan 'Homemade' içerik koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyonda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak.
24 Haziran 2020, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını The Apartment Pictures (bir Fremantle grup şirketi) ile Fabula’nın üstlendiği Homemade içerik koleksiyonunun amacı ise pandemi koşullarında sinemanın yaratıcı gücünü kutlamak.
Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikâyeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.
The Apartment CEO’su Lorenzo Mieli ile Fabula CEO’su Juan de Dios Larraín ve yönetmen Pablo Larraín, dünyanın her yanından sinemacıları projeye katılmaya davet etti.
Homemade koleksiyonunda bulunan kısa filmler
Ladj Ly (Les Misérables) – kısa film Clichy Montfermeil’de (Fransa) çekildi
Paolo Sorrentino (The Great Beauty, The New Pope) – kısa film Roma’da (İtalya) çekildi
Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi
Pablo Larraín (El Club, Jackie) – kısa film Santiago’da (Şili) çekildi
Rungano Nyoni (Kuuntele: I am not a witch) – kısa film Lizbon’da (Portekiz) çekildi
Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) – kısa film Mexico City’de (Meksika) çekildi
Sebastian Schipper (Victoria, Roads) – kısa film Berlin’de (Almanya) çekildi
Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) – kısa film Nara’da (Japonya) çekildi
David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) – kısa film Glasgow’da (İskoçya) çekildi
Maggie Gyllenhaal (The Kindergarten Teacher / The Honourable Woman) - kısa film Vermont’ta (ABD) çekildi
Nadine Labaki ve Khaled Mouzanar (Caramel, Capernaum) – kısa film Beyrut’ta (Lübnan) çekildi
Antonio Campos (The Devil All The Time) – kısa film Springs, New York’ta (ABD) çekildi
Johnny Ma (Old Stone; To live to sing) – kısa film San Sebastian del Oeste, Jalisco’da (Meksika) çekildi
Kristen Stewart (Clouds of Sils Maria / Come Swim) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi
Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham; Blinded by the light) – kısa film Londra’da (İngiltere) çekildi
Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) - kısa film Santiago’da (Şili) çekildi
Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; The Bad Batch) - kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi.