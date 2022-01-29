Türkiye Karantina faciası! Evden ses gelmeyince komşuları şüphelendi

Karantina faciası! Evden ses gelmeyince komşuları şüphelendi

Türkiye

Karantina faciası! Evden ses gelmeyince komşuları şüphelendi

Antalya’nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise zehirlendi. Ailenin Kovid- 19 karantinasında olduğu öğrenildi.

29 Ocak 2022, Cumartesi 23:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay (34) çiftini telefonla aradı. Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112´ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde, bir odada Yasemin Yüceay´ı yüzüstü yatakta yatar halde, bebekleri Yasin´i (1) ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırt üstü yatarken; evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay´ı tek kişilik baza yatakta, kızı İkra´yı (5) ise yer yatağında halde buldu.

112 sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin´in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra´nın ise zehirlendiğini belirledi. Ferhat Yüceay ambulans ile Serik´teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya´da özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yasemin Yüceay ve oğlunun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

AİLE KOVİD- 19 KARANTİNASINDAYMIŞ

Ferhat Yüceay´ın Belek´te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 3 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi.

Komşuları İsa Oktay, "Komşumuz Ferhat bir otelde çalışıyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada. Bu akşam üzeri komşumuz kendisini telefon ile aramış. Telefonu kapalı olduğu için şüphelendik. Eve geldik ama kapıyı açan olmayınca 112´yi aradık" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yol haritası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknoloji nasıl hayat kurtarıyor?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu