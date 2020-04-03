Karantina, flört kurallarını yeniden yazıyor

Filmler sinemada değil evlerin salonundan yapılıyor, çöpçatanlık uygulamalarından tanışan insanlar bir noktada bir araya gelip kahve içmek yerine ev rahatlığında 'date'e çıkıyor. Huffington Post'ta yer alan habere göre online çöpçatanlık uygulamaları altın sezonunu yaşıyor, zira evde canı sıkılan insanlar çareyi romantik ilgi de duyabilecekleri insanlarla sohbet etmekte buluyor. Evlerden çıkmama tavsiyesi alırken, yazla ilgili ümitler de sönebiliyor. Böyle bir dönemde, gerçek bir buluşmanın 'en azından' çok uzak tarihlere ayarlanacağı gün gibi ortadayken, insanların yine de flörte devam etmesi pek çok çevre tarafından ilginç bulunuyor. Dijital ortamlarda flört, karantinayla birlikte yeni kazanımlar da elde etti. Pek çok ikili, internet üzerinden aynı yemeği ya da içeceği sipariş ederek ortak noktalarını artırıyor, sanki bir restoranda yemek yiyormuş gibi davranıyor.

Faydası çok

Peki flört döneminin yalnızca evden sürdüğü bu dönemde, 3 ay öncesine kadar ne gibi farklılıklar var? Sohbetler çok daha uzun ve yüzeysellikten uzak seyrediyor. Çöpçatanlık uygulamaları, sadece buluşma planlarının yapıldığı platformlardan ziyade, insanların birbirlerine nasıl hissettiklerini sorduğu ve zamanlarını nasıl harcadıklarını sordukları yerlere dönüştü. New Yorklu bir psikolog olan Dr. Michael Brustein, "İnsanlar bu süreçteki iletişim eksiğinin yerini doldurmaya çalışıyor." diyerek flörtlerin yükselişe geçmesinde iletişim eksikliğinin rol aldığına işaret ediyor. Brustein, "İnsanlar şu an yalnız. Eğer yalnız yaşıyorsanız, arkadaşlarınızdan ve günlük rutinlerinizden izolesiniz. biriyle bağ kurma arayışı çok daha normal hale geliyor" diyor.

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